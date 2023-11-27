Обнаженное тело еще одного погибшего в результате шторма обнаружили в Сочи

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По меньшей мере три человека погибли в результате мощного штора на черноморском побережье, при этом еще 20 человек пострадали. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Первым в Сочи утонул 50-летний мужчина, который пошел на пляж, чтобы посмотреть на волны в районе рынка «Русич» в селе Морское. После стало известно о гибели члена экипажа судна Kavkaz 1 в Керченском проливе от сильной травмы таза, полученной в результате шторма.
Последним было найдено полностью обнаженное тело мужчины на Приморской улице в Сочи. Его обнаружили в районе гостиницы «Жемчужина» рядом с Зимним Театром.
Также в районе посёлка Витязево сухогруз Blue Shark выбросило на мель в результате мощного шторма. По информации Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, сухогруз находился на погрузке зерна, которое должно было отправиться в Египет, однако, после штурмового предупреждения судно сбросило якорь.
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Последним было найдено полностью обнаженное тело мужчины на Приморской улице в Сочи. Его обнаружили в районе гостиницы «Жемчужина» рядом с Зимним Театром.
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Элина Позднякова