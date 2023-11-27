Более 500 морских животных погибло в музее-аквариуме в Севастополе из-за шторма

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В Севастопольском музее-аквариуме погибло более 500 морских животных, здание затопило морской водой. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
«В ФИЦ ИнБЮМе пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибло свыше 500 морских животных», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По информации РИА Новости, в здание, где располагается аквариум, штормовые волны попали через вентиляцию на крыше. Он располагается на первой береговой линии у кромки Севастопольской бухты.
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Элина Позднякова