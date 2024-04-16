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Офис Гутерреша: у ООН нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС

16 апреля 2024, 22:38
Фото: iStock/Wlad74

Фото: iStock/Wlad74

Официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не обладает криминалистическими возможностями и мандатом, чтобы определять, кто конкретно обстреливает Запорожскую АЭС. Об этом Дюжаррик сообщил во время брифинга.
Дюжаррик отметил, что подобные возможности отсутствуют и у МАГАТЭ. При этом, по его словам, у МАГАТЭ «очень четкий и технический мандат», который предписывает организации работу непосредственно с атомными станциями и ядерной энергией.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет уверен, что ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению американских властей.



За последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.

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Эрдоган подтвердил договорённость о визите Путина в Анкару
16 апреля 2024, 23:11

Фото: Сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что у него есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что тот посетит Анкару. Однако точная дата визита еще не определена. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам после заседания правительства, передаёт ТАСС.
«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», - передает слова Эрдогана телеканал.
Ранее сообщалось, что Турция два месяца вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#турция
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МАГАТЭ отзывает своих сотрудников с ядерных объектов Ирана
16 апреля 2024, 22:46

Фото: Istockphoto / Дмитрий Ларичев

Международное агентство по атомной энергии решило временно отозвать своих специалистов с иранских ядерных объектов. Причина – напряжённая ситуация на Ближнем Востоке, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Из-за напряжённой ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», – написал дипломат в своём телеграм-канале.
При этом в тот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что эскалация в Ближневосточном регионе не повлияла на работу инспекторов организации. Помимо этого, он рассказал о намерении в ближайшие недели посетить Иран и обсудить вопрос наличия в стране больших объёмов обогащённого урана.

Ранее сообщалось, что 13 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху тогда объявил, что атака успешно отражена. А вот президент еврейского государства Ицхак Герцог назвал её объявлением войны.

Ситуация в регионе на фоне этого продолжает оставаться напряжённой.

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#ядерное оружие
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США предоставили гарантии, которые потребовал суд по делу Ассанжа
Reuters: США дали гарантии, которые требовал суд в Лондоне по делу Ассанжа
16 апреля 2024, 22:30

Фото: iStock/brightstars

Вашингтон предоставил гарантии, которые потребовал Высокий суд Лондона от США в рамках дела об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что супруга Ассанжа Стелла раскритиковала в социальной сети X гарантии Вашингтона. По ее мнению, США прибегли к «уклончивым словам».

По информации источника, после предоставления стороной обвинения необходимых гарантий 20 мая снова пройдут слушания по делу Ассанжа.

Ранее сообщалось, что в Высоком суде Англии и Уэльса в Лондоне прошли двухдневные слушания по вопросу экстрадиции или апелляции Джулиана Ассанжа. Последнему, обвиняемому в 18 преступлениях, грозит в общей сложности до 175 лет лишения свободы. Политолог Юрий Светов высказал предположение, что при экстрадиции основателя WikiLeaks программиста Джулиана Ассанжа в США с ним может произойти несчастье.

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США продлили запрет на прием кораблей, связанных с Россией
Байден продлил на год запрет на прием в портах США судов, связанных с Россией
16 апреля 2024, 21:42

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден продлил запрет на прием в американских портах морских судов, которые ходят под флагом России или связанны со страной другим образом. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
По информации источника, запрет, который ранее был введен 21 апреля 2022 года, будет продлен еще на один год. Отмечается, что действия РФ в отношении Украины представляют собой чрезвычайную угрозу для безопасности Штатов.

Уточняется, что заход кораблей с российским флагом в порты США будет разрешен в случае чрезвычайных обстоятельств: по медицинским причинам и другим гуманитарным соображениям.

Ранее заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр пугает Европу якобы исходящей от России угрозой «подводной гибридной войны».

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Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком
16 апреля 2024, 20:48

Фото: сайт Кремля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нагнетание истерии вокруг русского языка и борьба с ним являются глупостью. Об этом Токаев сообщил в рамках поездки по Костанайской области.
Токаев отметил, что в Казахстане русский язык «используется по конституции наравне с казахским языком», поэтому в этом отсутствуют какие-либо противоречия. Президент добавил, что нужно разговаривать на том языке, который удобен.

Токаев подчеркнул, что он толерантен в данном вопросе.

Напомним, в 2022 году Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка.

Ранее сообщалось, что в Восточной Финляндии задумали закрыть школу, вот уже более 20 лет специализирующуюся на изучении русского языка и культуры.

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Военкор Коц рассказал, как назначение командира «Ахмата» отразится на бойцах «Вагнера»
16 апреля 2024, 19:41

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал назначение на должность замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.
По словам военкора, назначение Алаудинова выглядит логичным, однако есть некоторые опасения. Коц пояснил, что в спецназе «Ахмат» служат бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», которые пришли в подразделение «под личные гарантии Апти Ароновича».

Влившимся в «Ахмат» бойцам пообещали сохранить их самобытность, символику и, главное, систему управления, ​пояснил он.

Коц выразил надежду на то, что с уходом командира, условия работы всех его подразделений если и будут меняться, то только в лучшую сторону.

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#вагнер
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#вс рф
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Кадыров заявил, что командира «Ахмата» Алаудинова назначили на новую должность
16 апреля 2024, 19:21

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Апты Алаудинова, командира батальона «Ахмат» и соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, назначили на новую должность. Об этом глава республики написал в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что Алаудинов продолжит деятельность в должности командира спецназа. Глава Чечни выразил уверенность в том, что в новой должности Алаудинов покажет свои лучшие качества и оправдает доверие российского лидера Владимира Путина.

Кадыров добавил, что Алаудинов является «без преувеличения настоящим боевым генералом».

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин назначил послом РФ в Румынии Владимира Липаева. Другим указом российский лидер освободил от должности посла в Румынии Валерия Кузьмина, который этот пост с 2016 года.

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Политолог Перенджиев объяснил невозможность ответа Израиля Ирану
16 апреля 2024, 19:06

Фото: iStock/Kardd

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что у Израиля мало шансов для серьёзного ответа Ирану из-за уменьшения своих сторонников и партнёров.
«Израиль и США понимают, что они виноваты и начали первыми. Сдержанная позиция Ирана не позволяет США готовить коалицию против Ирана. Сам Израиль не может создать никакую коалицию без США, а у Ирана возможность есть. Израиль всё больше теряет круг своих партнёров», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Перенджиев.

Ранее представитель еврейского меньшинства в иранском парламенте Хомаюн Самейя Наджафабади заявил о праве Ирана отвечать на агрессию Израиля для защиты себя и своих интересов.

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#конфликт
#иран
#политика
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«Убиты важные чины»: начало ликвидации командования Украины и гибель Буданова*
Что известно о возможной гибели главы ГУР Украины Кирилла Буданова*
16 апреля 2024, 19:01

Украинские СМИ сообщили о возможной гибели руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*. Кроме того, появилась информация о том, что на месте Буданова мог быть главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. О том, что известно о «ликвидации» высших чинов Украины, и кого удалось уничтожить российским военным, читайте в материале «Радио 1».

Буданов* и Сырский ликвидированы в районе Чугуева


По данным некоторых источников, Буданов* мог быть в составе инспекционной группы, которая попала под обстрел в городе Чугуеве. В населенном пункте расположены крупные склады ВСУ и база подготовки украинских диверсантов, которую Буданов* курирует лично, поэтому объект мог стать законной целью для ВС РФ.

Телеграм-канал «Военное дело» сообщил, что на месте Буданова* мог быть главком ВСУ Александр Сырский.

«Но все сообщения сейчас идут с упором на то, что убиты важные чины», — говорится в сообщении.


ВС РФ ударили по полигону ВСУ в Чугуеве


Военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале сообщил, что в Чугуеве были зафиксированы прилеты.

«В Чугуеве четыре или пять прилетов. ПВО фактически не работала. Город по-прежнему остается одним из главных логистических узлов ВСУ на Сватово-Купянском направлении», — сообщил он.

Однако официальной информации о российской атаке на город не поступало.

Раскрыта личность погибшего на Украине вместо Буданова*


Причиной для слухов о ликвидации Буданова* стала гибель младшего сержанта Павла Петренко, проходившего службу в ВСУ.

По одной из версий, украинский солдат попал под обстрел. Однако некоторые источники сообщают, что он был ликвидирован снайпером.

Неонацист служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде. Сообщается, что он находился на военной базе в Чугуеве в момент обстрела.


В зоне СВО ликвидируют активистов


За последнюю неделю российские военные ликвидировали в зоне проведения спецоперации администратора русскоязычной версии портала «Википедия». Кроме того, был уничтожен спонсор террористической организации Юрий Калмаков.

«Похороны» Буданова* летом 2023 года


Новость о «гибели» Буданова* прежде уже расходилась в СМИ. Летом 2023 года сообщалось, что глава ГУР Украины был ликвидирован в результате ракетного удара ВС РФ. Кроме того, в национальном центре «Украинский дом» уже проводилась подготовка к его захоронению.

Слухи в тот раз спровоцировало исчезновение Буданова из информационного поля, однако в результате эти сведения не подтвердились.

Кроме того, в мае прошлого года сообщалось о тяжелом ранении Буданова*. Ракета ударила в соседнее с его кабинетом служебное помещение. Тогда его в тяжелом состоянии вертолетом вывезли на военную базу в Жешув в Польше.

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