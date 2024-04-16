Офис Гутерреша: у ООН нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС

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Официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не обладает криминалистическими возможностями и мандатом, чтобы определять, кто конкретно обстреливает Запорожскую АЭС. Об этом Дюжаррик сообщил во время брифинга.
Дюжаррик отметил, что подобные возможности отсутствуют и у МАГАТЭ. При этом, по его словам, у МАГАТЭ «очень четкий и технический мандат», который предписывает организации работу непосредственно с атомными станциями и ядерной энергией.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет уверен, что ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению американских властей.
За последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.
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Ранее депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет уверен, что ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению американских властей.
За последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.
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Екатерина Коршунова