Дрон-камикадзе ВСУ атаковал первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС

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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал первый микрорайон Энергодара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгению Яшину.
В настоящее время данные о пострадавших не поступали. По словам Яшиной, за медицинской помощью никто не обращался.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике.
Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, как в настоящее время защищается Запорожская АЭС и каков может быть самый негативный сценарий развития событий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике.
Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, как в настоящее время защищается Запорожская АЭС и каков может быть самый негативный сценарий развития событий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова