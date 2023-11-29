Офис Зеленского приказал главам регионов прекратить общение с Залужным

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Офис украинского президента Владимира Зеленского дал указание главам регионов прекратить общение с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Юрия Николова.
«Офис президента Украины дал на прошлой неделе указание главам обладминистраций прекратить любое общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным», - прокомментировали ситуацию в издании.
Помимо этого, главам украинских регионов было указано не создавать никакого ажиотажа вокруг фигуры главкома Вооруженных сил Украины.
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Евгения Парфентьева