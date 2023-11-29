Окружение Зеленского уже начало постепенно соглашаться с Залужным

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным был «предсказуем» после провала контрнаступления украинской армии, и теперь многие в правительстве страны начали соглашаться с позицией Залужного. Об этом пишет британское издание The Economist со ссылкой на неназванный им высокопоставленный источник в украинском правительстве.