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Офис Зеленского сообщил о телефонном разговоре с главой МИД Венгрии

Ермак заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с главой МИД Венгрии
28 декабря 2023, 19:02
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем телеграм-канале написал, что провел «продуктивный» телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

По словам Ермака, в рамках разговора сторонами обсужалась возможность организации встречи Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Отметим, что Ермак множество раз рассказывал о том, что проводит переговоры с Сийярто с целью налаживания коммуникации по организации встречи двух лидеров.

Ранее Венгрия заявила о готовности снять вето на финансирование Украины в обмен на средства, которые из-за отступления Будапешта от демократии удерживает Европейский союз. Напомним, Венгрия задерживает четырехлетний пакет увеличения долгосрочного бюджета Европейского союза на 2024–2027 годы, который предусматривает поддержку Киева на 50 миллиардов евро.

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«Это конец»: В США раскрыли, какой регион хочет выйти из состава Украины
Разведчик Риттер: Закарпатье хочет выйти из состава Украины
28 декабря 2023, 19:01

Фото: iStock/Silent_GOS

Закарпатская область хочет выйти из состава Украины, которой правит нацистский режим Зеленского, об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«Это конец Украины. Венгры в Закарпатье уже говорят: «Нам не нравится жить под руководством бандеровского нацистского правительства. Мы не рады тут жить». Как только все начнет разваливаться, венгры придут и заберут кусочек. То же самое сделают и поляки», — прокомментировал ситуацию Риттер.

По мнению бывшего разведчика, Украина, в том виде, в котором мы знаем её сегодня, перестанет существовать. От неё останется только небольшое государство со слабой экономикой и нулевым политическим потенциалом, которое на постоянной основе будет выпрашивать финансовую помощь у стран Европейского союза.

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Посол Японии прокомментировал передачу США ракет для ЗРК Patriot
Посол Японии: передаваемые США ракеты Patriot не будут использовать на Украине
28 декабря 2023, 18:06

Фото: iStock/NKTN

Посол Японии в Москве Акира Муто заявил, что передаваемые США ракеты для ЗРК Patriot не будут использованы в Украине. Об этом Муто сообщил в рамках встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко.
Отмечается, что данное решение было принято только ради безопасности Японии, а также установлении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам посла, Япония и далее будет стремиться к диалогу и взаимосвязи в отношениях с РФ.

Ранее сообщалось, что появление на фронте новой версии российского самоходного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» станет проблемой для украинский войск. С помощью модернизированной зенитная система «Панцирь-СМ» российским войскам удастся перехватывать мини-дроны, управляемые артиллерийские снаряды и быстрые баллистические цели.

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В ГУР назвали информационной борьбой заявления Буданова об атаке на Крым
ГУР МО Украины назвало слова Буданова о вторжении в Крым информационной борьбой
28 декабря 2023, 17:33

Фото: iStock/Tomas Ragina

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что слова Кирилла Буданова о вторжении Украины в Крым являются частью информационной борьбы. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Юсов.
Напомним, речь идет о заявлении главы ГУР Кирилла Буданова, которое он сделал летом текущего года. Он призывал киевское руководство к тому, чтобы боевые действия были перенесены на территорию России. При этом президент Украины Владимир Зеленский стремление Буданова не поддержал.

Юсов заявил, что военно-политическое руководство выступает как инструмент влияния, поэтому иногда допускает подобные заявления. Представитель украинской разведки также добавил, что для нанесения ударов по полуострову, ВСУ использовали вооружения западных партнеров.

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В Верховной раде Украины предупредили о потере городов без помощи США
Депутат Рады Чернев: Без помощи Запада Украина начнет терять города
28 декабря 2023, 17:15

Фото: iStock/alzay

Киев начнет терять города без поддержки союзников в лице американцев. Об этом заявил народный депутат Рады Егор Чернев, приводит его слова The New York Times.
Украинский чиновник заявил, что в настоящее время Киев теряет месторождения, но если помощь Вашингтона будет задерживаться, то страна начнет терять земли.
«Сейчас мы теряем некоторые месторождения, но если помощь США задержится, мы начнем терять города», — подчеркнул украинский чиновник.

Чернев пояснил, что Украина уже потеряла большое количество территорий на фоне неудавшегося контрнаступления. Он призвал Киев решить проблему со снабжением украинской армии, так как сохранение текущей ситуации на фронте приведет к еще большему утрату территорий.

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#украина
#всу
#киев
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В Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» сайтам
Совет по электронным СМИ Латвии закрыл доступ к сайтам, связанным с «Яндексом»
28 декабря 2023, 17:01

Фото: iStock/ANGHI

Национальный совет по электронным СМИ Латвии закрыл в стране доступ ко всем сайтам, связанным с компанией «Яндекс». Об этом говорится на портале Delfi.
По информации источника, латвийские власти намерены в дальнейшем закрыть доступ к «Яндекс Музыке», где можно послушать контент, который якобы создается подсанкционными в Латвии лицами.

Ранее сообщалось, что Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи граждан России, которые якобы не урегулировали свой правовой статус. Точное количество человек, которые не подали документы на вид на жительство, по информации источника, составляет 1213. 904 гражданина из данной категории пересекли границу Латвии и покинули страну.

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#государство
#латвия
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Евросоюз начал подготовку новых пакетов антироссийских санкций
28 декабря 2023, 16:20

Фото: iStock/Mihrzn

В Европейском союзе начали подготовку новых пакетов антироссийских санкций, которые будут направлены, в том числе, на обход ограничений, об этом сообщил представитель Минэкономики Германии во время брифинга.
«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты. Это означает, что санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода будут обнаруживаться и пресекаться», - прокомментировал ситуацию представитель немецкого министерства.

Напомним, ранее Европейский союз объявил о 12-м пакете антироссийских санкций. ЕС ввёл ограничения в отношении 147 физических и юридических лиц, относящихся к России.

Помимо этого, Евросоюз запретил импорт алмазов из России. Теперь россиянам нельзя занимать руководящие должности в европейских компаниях.

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#ограничения
#импорт
#ес
#евросоюз
#санкции
#россия
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Политолог Мезюхо назвал взяткой намерение ЕК развить агросектор Молдавии
28 декабря 2023, 16:19

Политолог Иван Мезюхо заявил, что инициатива Еврокомиссии по развитию агросектора в Молдавии является своеобразной взяткой правительству страны.
«Это действительно попытка переключить молдавский экспорт. Однако на самом деле это лишь крохи, которые не будут иметь позитивного эффекта для молдавской экономики, которая исторически связана сильнейшими взаимоотношениями с Россией», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена реализовать проект поддержки сельскохозяйственного сектора в Молдавии. Программа должна быть реализована на фоне общей евроинтеграции страны. При этом, отмечалось, что на данный проект намерены выделить €1,5 млн.

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#программа
#ес
#молдова
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Немецкий генерал призвал НАТО готовиться к войне с Россией
Генерал-лейтенант фон Зандрарт: нужно начинать готовиться к войне НАТО и РФ
28 декабря 2023, 16:18

Фото: iStock/Sinenkiy

В НАТО должны готовиться к вооруженному противостоянию с Россией уже сейчас. Об этом заявил немецкий командующий многонациональным корпусом альянса «Северо-Восток» генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт, приводит его слова издание Handelsblatt.
На Западе опасаются, что после достижения успеха на Украине, Россия якобы может напасть на территорию НАТО. Подобного развития событий особенно опасаются Латвия, Литва и Эстония, пояснил военачальник.

Юрген-Йоахим фон Зандрарт также допустил, что ВС РФ могут начать перевооружение после окончания спецоперации на территории Украины. По его прогнозам, этот процесс может идти от двух лет до десятилетия. Он добавил, что несмотря на то, что в настоящее время противостояние с Россией маловероятно, Североатлантический блок должен к этому подготовиться.

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#вс рф
#война
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Захарова заявила о предложении США России о продаже недвижимости
28 декабря 2023, 16:06

Фото: istockphoto.com/Sven Loeffler

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США периодически предлагают России продать её собственность, которую ранее конфисковали на территории Штатов.
«Что касается Нью-Йорка, то там просто повесили замок на забор, всё это снабдили какими-то надписями, что нельзя проходить, и не пускают. <…> опасность в том, что они не пускают даже инженеров, которые должны были бы просто проверить сохранность здания», — прокомментировала в беседе с RT Захарова.

Ранее политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал заявление замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия находится на грани разрыва дипотношений с США из-за намерения Штатов передать активы РФ в пользу Украины.

«Проблема в том, что нет больше никакого протокола. Он кончился месте с попыткой США создать однополярный мир. США сочли, что только они могут устанавливать правила для всех. Причём такие, какие им наиболее удобны. И тогда, когда им захочется», — отметил в беседе с «Царьградом» Перла.

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