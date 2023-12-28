Офис Зеленского сообщил о телефонном разговоре с главой МИД Венгрии

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем телеграм-канале написал, что провел «продуктивный» телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
Ранее Венгрия заявила о готовности снять вето на финансирование Украины в обмен на средства, которые из-за отступления Будапешта от демократии удерживает Европейский союз. Напомним, Венгрия задерживает четырехлетний пакет увеличения долгосрочного бюджета Европейского союза на 2024–2027 годы, который предусматривает поддержку Киева на 50 миллиардов евро.
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Екатерина Коршунова