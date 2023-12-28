FT: в ЕС сомневаются в законности инициативы США конфисковать российские активы

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ФРГ, Франция, Италия и Евросоюз выразили сомнения в идее США конфисковать замороженные активы РФ на 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что указанные выше государства считают необходимым сначала тщательно оценить законность таких действий. В материалах издания говорится, что некоторые европейские парламентарии подчеркнули необходимость поддерживать высокий уровень секретности в ходе работы.
Ранее сообщалось, что США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. При этом Вашингтон публично не поддержал идею конфискации российских активов.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС.
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Ранее сообщалось, что США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. При этом Вашингтон публично не поддержал идею конфискации российских активов.
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Екатерина Коршунова