Маск заявил, что Залужный ценит жизни солдат, а Зеленский превратился в мясника

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Украинский лидер Владимир Зеленский превратился в мясника, который совершенно не ценит жизни солдат, об этом написал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
«Я думаю, что Залужный ценит жизни своих людей. И трезво смотрит на то, что происходит на самом деле», - прокомментировал ситуацию Маск.
Зеленский же, по мнению бизнесмена, напротив, превратился в мясника.
Зеленского уже пророчат в главные конкуренты Зеленского на предстоящие президентские выборы в 2024 году.
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*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Евгения Парфентьева