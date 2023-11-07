Опрос Reuters и Ipsos: рейтинг одобрения Байдена снизился до 39%

Фото: сайт Кремля
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена снизился до 39%. Об этом говорят данные социологического опроса, проводимого Reuters и Ipsos.
Ранее экс-советник Госдепартамента США при президентах Джордже Буше и Дональде Трампе Кристиан Уитон заявил, что внешняя политика президента США Джо Байдена стала провалом, которая привела только к недовольству избирателей.
Читайте также:
«Позор»: В США предрекли падение рейтинга Байдена из-за провала контрнаступления ВСУ
Канада с 7 февраля приостановит участие в ДОВСЕ
Колонна президента Палестины Махмуда Аббаса подверглась нападению
Екатерина Коршунова