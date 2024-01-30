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Орбан назвал условие, при котором согласится на финансирование Украины ЕС

Орбан заявил, что сумма финансирования Киева должна утверждаться ЕС единогласно
30 января 2024, 12:29
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер Министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов согласиться на макрофинансирование Украины на саммите ЕС 1 февраля. Условием своего положительного решения он назвал ежегодное единогласное утверждение суммы помощи.

Об этом пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Ранее упорство строптивого венгерского премьера вызывало беспокойство среди европейских чиновников и политиков. Например, глава Евросовета Шарль Мишель собирался уйти в отставку и принять участие в выборах в Европарламент, но затем переменил своё решение и остался на прежнем посту.

Еврочиновники с одобрением встретили это непостоянство в решениях главы Евросовета. Дело в том, что если бы организация не выбрала нового руководителя до июля, то по праву ротации главенствовать в Евросовете стала бы Венгрия и Орбан автоматически стал бы выполнять обязанности главы организации. Понятно, что главенство в Евросовете Орбана, который последовательно выступает против интеграции Украины — это как раз то, чего остальные 26 членов организации всеми силами хотели бы избежать.

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«Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа»: Медведев высказался о Курилах
Медведев: территориальный вопрос Японии закрыт навсегда
30 января 2024, 13:07

Фото: сайт Кремля

Никто не против мирного договора с Японией, однако следует понимать, что территориальный вопрос закрыт навсегда. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение Японии по мирному договору с Россией.
Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что всё ещё хотел бы до окончания срока его председательства в правящей Либерально-демократической партии внести поправки в конституцию.

Кисида также отметил намерение страны после решения территориального вопроса вокруг островов Курильской гряды заключить мирный договор с Российской Федерацией, несмотря на сложные российско-японские отношения.

По словам Медведева, никто не против подписания мирного договора с Японией. Однако все должны понимать, что территориальный вопрос закрыт навсегда. Он уточнил, что Курильские острова продолжат развиваться в составе РФ, будет расти их стратегическая роль, включая размещение нового оружия.

«Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа» по так называемым Северным территориям. Это не «спорные территории», это- Россия. А те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом. Сделать себе сеппуку. Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из память Хиросиму и Нагасаки», - заявил Медведев.

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В Германии заявили о подавленном состоянии Зеленского из-за ситуации на фронте
Focus: Зеленский во ходе интервью всем своим видом показал положение ВСУ
30 января 2024, 12:19

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит подавленно из-за обстановки на фронте. Об этом заявил журналист Габор Штейнгарт в материале на сайте немецкого журнала Focus.

«Владимир Зеленский выглядел подавленным, когда вчера вечером появился в ток-шоу Карен Миосги на канале ARD. Он больше уже не был уверенным в себе лидером военного времени, он был человеком, который только хотел сделать вид, будто он готов сражаться», — обратил внимание автор материла.
Как считает Штейнгарт, украинскому главе нужно начать перегонный процесс с российским президентом Владимиром Путиным. Обозреватель отмечает, что финансовая помощь со стороны Штатов уменьшается, а оборонная промышленность Европы не способна обеспечить ВСУ достаточным количеством боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Зеленский не предлагал Залужному занять другой значимый пост. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
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WSJ: Британо-японский план снабжения Украины снарядами провалился
30 января 2024, 10:15

Фото: istockphoto/bbsferrari

План по передаче японских 155-миллиметровых снарядов Украине после их экспорта в Великобританию застопорился. Компания Komatsu не в состоянии производить нужного количества боеприпасов.
В рамках предложенной инициативы, японская компания должна была производить 155-миллиметровые артиллерийские снаряды по лицензии британской BAE Systems, а затем экспортировать их в Лондон, напоминает издание The Wall Street Journal. Это дало бы возможность Великобритании отправлять большее количество боеприпасов на Украину. В настоящее время этот план застопорился. Представители японского правительства отказались комментировать ситуацию.

Обозреватели издания полагают, что речь может идти о несовместимости 155-миллиметровых снарядов с орудиями разных производителей. Также в публикации отмечается, что данная ситуация подчёркивает трудности, с которыми сталкивается Запад при поставках вооружений Киеву.

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#украина
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#великобритания
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В Крыму заявили, что Евросоюз загоняет себя в тупик из-за Украины
Константинов: Евросоюз, поддерживая украинский конфликт, загоняет себя в тупик
30 января 2024, 09:25

Фото: istock / artJazz

Евросоюз, поддерживая Украину в ходе конфликта с Россией, загнал себя в тупик. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. Таким образом он прокомментировал заявления верховного представителя Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

Ранее Боррель заявил, что в Европе «не видят света в конце тоннеля», а военные действия на Украине продолжают усиливаться.

Константинов считает, что это тоннель никуда не ведет.

«А раз так, то никакой это не тоннель, а банальный тупик, в который загоняет себя Евросоюз», — заявил политик.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о появлении последствий остановки помощи Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#военные
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#ес
#евросоюз
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Премьер Японии Кисида заявил о стремлении подписать мирный договор с РФ
30 января 2024, 09:14

Фото: iStock/blew_i

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что всё ещё хотел бы до окончания срока его председательства в правящей Либерально-демократической партии внести поправки в конституцию.
«Как председатель Либерально-демократической партии, я хотел бы подчеркнуть, что изменений в моем стремлении реализовать внесение поправок в конституцию до окончания срока моего председательства нет. И я намерен сделать все возможное для продвижения обсуждения этого», — сказал он в ходе программной речи в нижней палате парламента.

Либерально-демократическая партия выступает за внесение поправок в конституцию, в том числе за то, чтобы прописать в документе существование сил самообороны.

Кисида также отметил намерение страны после решения территориального вопроса вокруг островов Курильской гряды заключить мирный договор с Российской Федерацией, несмотря на сложные российско-японские отношения.

«В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, но мы продолжаем придерживаться стремления на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — подчеркнул японский премьер-министр.

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#партия
#отношения
#россия
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Fox: Кирби вступил в перепалку с журналистом на брифинге Белого дома
30 января 2024, 09:02

Фото: istockphoto/rarrarorro

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби устроил перепалку с журналисткой «Аль-Джазиры» Кимберли Халкетт во время брифинга в Белом доме.
По сообщению Fox, оппоненты обменялись резкими репликами во время обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Представительница СМИ пыталась «давить» на Кирби, интересуясь у него, мог ли президент Джо Байден отдать приказ об ударах по хуситам без согласования с конгрессом. Тот заверил, что у президента есть на это право.

Обстановка ещё более обострилась после того, как Халкетт спросила, учитывает ли глава Белого дома свой политический рейтинг при действиях на Ближнем Востоке, попутно добавив, что американцы «недовольны» своим президентом. Кирби был явно раздражён и резко перебил журналистку, заявив, что главнокомандующий не смотрит в календарь и на результаты опросов, когда принимает решения, касающиеся безопасности американцев.

Резкий обмен мнениями прекратился только после вмешательства пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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CNN: В Белом доме допустили гораздо более мощный ответ на атаку базы в Иордании
30 января 2024, 08:40

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Ответная реакция США на атаку беспилотников в районе американской военной базе в Иордании может оказаться гораздо более мощной, чем предыдущие ответные удары в Ираке и Сирии. В частности, рассматривается прямой удар по военнослужащим Ирана.
По сообщению CNN, президент Джо Байден оказался под всё возрастающим давлением. Некоторые представители Республиканской партии требуют нанесения прямого удара по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии. Они отмечают, что с октября 2023 года поддерживаемые Тегераном боевики нанесли более 160 ударов по военным объектам США, в результате которых пострадали около 120 американских военнослужащих.

От Байдена требуют отреагировать таким образом, чтобы прекратить подобные нападения навсегда. В качестве ещё одной ответной меры предлагается «наступательная кибератака». При этом телеканал отмечает, что США за последние месяцы неоднократно атаковали склады и военные объекты иранских группировок в Ираке и Сирии, но это не остановило боевиков.

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#президент
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#байден
#джо байден
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СМИ: Зеленский не предлагал Залужному занять другой значимый пост
«Зеркало недели»: Зеленский предложил Залужному отставку без другой должности
30 января 2024, 08:27

Президент Украины Владимир Зеленский 29 января предложил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уйти с должности без назначения на другую. Об этом информирует издание «Зеркало недели», ссылаясь на источники в офисе президента и окружении Залужного.

«Да, такое предложение было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать», — заявил собеседник агентства в ответ на вопрос, предлагал ли Зеленский Залужному отставку.
По словам источника, сам Залужный не писал рапорт об отставке и не планирует. Отмечается, что для снятия с поста главкома ВСУ указом Зеленского необходимо представление главы Минобороны Украины Рустема Умерова.

Кроме того, источник уточняет, что ничего существенного Залужному не проложили.

«Речь шла только о статусе помощника или советника», — уточнили собеседники агентства.
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#всу
#минобороны
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Посол Келин: Лиз Трасс выбежала из кабинета после начала разговора об СВО
30 января 2024, 07:58

Фото: istockphoto/nevenmn

Глава МИД Великобритании внезапно покинула свой кабинет во время разговором с послом России в Лондоне, состоявшимся 24 февраля 2022 года. О подробностях своего разговора с Лиз Трасс, на тот момент британским министром иностранных дел, рассказал сам российский дипломат.
Об этом Келин рассказал в интервью BBC, отрывки из которого вошли в документальный фильм, снятый вещательной корпорацией. Глава российской дипломатической миссии уточнил, что в тот момент, когда он попытался объяснит причины начала спецоперации, Трасс выслушала всего несколько фраз, а затем вскочила с места и исчезла. По словам посла, она не готова была выслушивать аргументы и вникнуть в суть ситуации, а только повторяла свои короткие заявления.

Сама Лиз Трасс излагает в фильме другую версию происшедшего. по его словам, когда вызванный в МИД Великобритании российский посол в ответ на заявленный ему протест по поводу спецоперации на Украине начал что-то объяснять, она в резкой форме потребовала от него покинуть её кабинет. Объяснения же Келина Трасс называет «российской пропагандой».

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