Орбан назвал условие, при котором согласится на финансирование Украины ЕС

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Премьер Министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов согласиться на макрофинансирование Украины на саммите ЕС 1 февраля. Условием своего положительного решения он назвал ежегодное единогласное утверждение суммы помощи.
Еврочиновники с одобрением встретили это непостоянство в решениях главы Евросовета. Дело в том, что если бы организация не выбрала нового руководителя до июля, то по праву ротации главенствовать в Евросовете стала бы Венгрия и Орбан автоматически стал бы выполнять обязанности главы организации. Понятно, что главенство в Евросовете Орбана, который последовательно выступает против интеграции Украины — это как раз то, чего остальные 26 членов организации всеми силами хотели бы избежать.
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Александр Бойцов