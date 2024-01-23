ЕС намерен лишить Венгрию права голоса из-за блокирования помощи Киеву

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Страны Евросоюза лишат Венгрию права голоса, если власти страны продолжат блокировать помощь Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее издание Financial Times сообщало, что Еврокомиссия готова уступить ряду требований Венгрии, чтобы в обмен на это добиться выделения Украине нового пакета военной помощи.
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Анастасия Чинкова