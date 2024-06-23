Орбан раскрыл позицию по украинскому конфликту

Фото: сайт Кремля
Прекращение конфликта на Украине является одной из приоритетных целей Будапешта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke.
Политика спросили, чего ожидать от Венгрии во время ее председательства в Совете Европейского Союза, которое начинается 1 июля.
Премьер-министр уделил особое внимание проблеме миграции. Он заявил, что те, кто хочет въехать в Венгрию, должны предоставить необходимые документы в посольства других стран. В случае одобрения они могут въехать в страну, в иные – нет.
14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.
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«Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение войны. И проблема миграции должна быть решена», – отметил Орбан.
Премьер-министр уделил особое внимание проблеме миграции. Он заявил, что те, кто хочет въехать в Венгрию, должны предоставить необходимые документы в посольства других стран. В случае одобрения они могут въехать в страну, в иные – нет.
14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.
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Александр Климов