Венгрия поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

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Венгрия приветствует инициативу Китая и Бразилии по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он подчеркнул, что венгерские власти приветствуют совместное заявление Китая и Бразилии, поскольку оно нацелено на заключение мира на Украине, что также входит в интересы Венгрии.
Отмечается, что речь идёт о меморандуме об урегулировании конфликта на Украине, который был опубликован Китаем и Бразилией в мае этого года. Страны выступили за проведение переговоров, которые будут приняты и Москвой, и Киевом.
Ранее в этот день замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун заявил, что Китай готов сотрудничать с Украиной по всем направлениям.
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Отмечается, что речь идёт о меморандуме об урегулировании конфликта на Украине, который был опубликован Китаем и Бразилией в мае этого года. Страны выступили за проведение переговоров, которые будут приняты и Москвой, и Киевом.
Ранее в этот день замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун заявил, что Китай готов сотрудничать с Украиной по всем направлениям.
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Анастасия Чинкова