Орбан: Венгры не хотят танцевать под дудку Брюсселя

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан призвал своих сограждан не поддерживать военную помощь Евросоюза Киеву, заявив, что венгры «не хотят танцевать под дудку Брюсселя». Об этом он, как сообщает Pravda.Ru, рассказал в видеообращение к жителям страны 20 ноября.