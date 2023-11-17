ТАСС: В Венгрии начнутся национальные консультации по вступлению Украины в ЕС

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В Венгрии объявили, что 17 ноября стартуют национальные консультации по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя венгерского правительства Александру Сенткирайи.
Как отметила Сенткирайи, уже в эту пятницу жители страны получат первые анкеты, содержащие вопросы по основным разногласиям Будапешта и Брюсселя в сферах экономики, политики и безопасности.
В частности, лидеры Евросоюза требуют от Венгрии отменить субсидии на жилищно-коммунальные услуги, создать так называемое «гетто для мигрантов», а также увеличить размер финансирования оружейных поставок на Украину.
Украина «во всех отношениях» не готова к началу переговоров о членстве в Евросоюзе. Такое заявление сделал ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в эфире радио Kossuth. Он обозначил четкую венгерскую позицию, согласно которой начинать переговоры о членстве Украины в ЕС нельзя.
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В частности, лидеры Евросоюза требуют от Венгрии отменить субсидии на жилищно-коммунальные услуги, создать так называемое «гетто для мигрантов», а также увеличить размер финансирования оружейных поставок на Украину.
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Артем Путинцев