«Осталось недолго»: В США считают, что Зеленского уберут уже совсем скоро

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На фоне сокрушительного провала контрнаступления ВСУ всё больше возрастает вероятность того, что президента Украины Владимира Зеленского совсем скоро захотят убрать, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Это, действительно, плохая ситуация для Зеленского. Похоже, ему осталось недолго. Если бы я был страховым агентом, то я бы точно не стал страховать жизнь Владимира Зеленского», - прокомментировал ситуацию Макговерн.
Эксперт напомнил, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются как вооружение и боеприпасы, так и человеческий ресурс. В то же время, поддержка западных союзников начинает иссякать.
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Евгения Парфентьева