Отряд кораблей Военно-морского флота России зайдёт на Кубу 12 июня

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Отряд из нескольких кораблей Военно-морского флота Российской Федерации зайдёт на Кубу 12 июня. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Алексеев.
Визит группы военных кораблей в порт островного государства в День России произойдёт в рамках международного сотрудничества между двумя странами, сказал главком ВМФ в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что это лишь одна из целей дальнего похода группировки кораблей Северного флота.
Моисеев также уточнил, что флагманом отряда является фрегат с современным оружием на борту. В состав группы также входит атомная подводная лодка. Ранее министерство иностранных дел Кубы сообщило, что фрегат «Адмирал Горшков» и атомная субмарина «Кубань» вместе с двумя кораблями сопровождения прибудут в порт Гаваны 12 июня.
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Александр Бойцов