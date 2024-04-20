Главком ВМФ России Моисеев прибыл с рабочим визитом в Китай

Фото: РИА Новости/Павел Львов
Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев прибыл с рабочим визитом в Китай для участия в симпозиуме. Об этом сообщили в Минобороны России.
Моисеев вместе с российской военной делегацией примет участие в 19-ом симпозиуме Военно-морских сил (ВМС) стран западной части Тихого океана, который запланирован на 22-23 апреля.
Главком ВМФ РФ выступит на конференции, после чего встретится с командованием ВМС Народно-освободительной армии Китая и представителями ВМС других стран.
Отмечается, что Моисеев с делегацией будет находится в КНР до 25 апреля.
Напомним, что адмирала Моисеева назначили новым главнокомандующим ВМФ России 2 апреля. Ранее он занимал пост командующего Северным флотом.
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Главком ВМФ РФ выступит на конференции, после чего встретится с командованием ВМС Народно-освободительной армии Китая и представителями ВМС других стран.
Отмечается, что Моисеев с делегацией будет находится в КНР до 25 апреля.
Напомним, что адмирала Моисеева назначили новым главнокомандующим ВМФ России 2 апреля. Ранее он занимал пост командующего Северным флотом.
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Анастасия Чинкова