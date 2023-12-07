Генпрокуратура потребовала от Канады выдать ветерана СС Хунку

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Российская Генпрокуратура направила запрос властям Канады о выдаче 98-летнего ветерана пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Напомним, Ярослав Гунько был приглашен в качестве почетного гостя на заседание парламента Канады 22 сентября.
Спикер палаты общин страны и президент Украины аплодисментами поприветствовали ветерана, который был представлен как «борец за украинскую независимость против русских». Власти Канады позже оправдались, что не знали о прошлом генерала.
Гунько причастен к расправе над советским гражданами во времена Второй мировой войны, уверены российские правоохранители. Ветеран также был причастен к геноциду евреев и их уничтожению. На ее счету возможно более 500 невинно убиенных.
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Спикер палаты общин страны и президент Украины аплодисментами поприветствовали ветерана, который был представлен как «борец за украинскую независимость против русских». Власти Канады позже оправдались, что не знали о прошлом генерала.
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Анастасия Крестьянова