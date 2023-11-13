Ouest France: Франция поставила Армении бронемашины, предназначавшиеся Украине

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Франция отправила Армении бронемашины Bastion, которые были отвергнуты Украиной из-за слабой защищённости. Об этом пишет издание Ouest France.
Отмечается, что Армения начала получать военную помощь от Франции. В настоящее время производится поставка первых бронеавтомобилей, которые переправляются через Грузию. При этом в 2022 году издание Tribune писало, что бронетранспортёры Bastion направятся на Украину.
В статье сообщается, что Украина отказалась от этих машин, заявив, что они плохо защищены от противотанковых ракет и артиллерийского огня.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил западные страны в том, что они поддерживают отношения с Арменией, чтобы противостоять России.
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В статье сообщается, что Украина отказалась от этих машин, заявив, что они плохо защищены от противотанковых ракет и артиллерийского огня.
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Анастасия Чинкова