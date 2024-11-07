Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа

Президент России Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября. Это заседание стало итогом форума, который проходил в Сочи с 4 ноября.
Согласно информации на сайте Кремля, тема заседания — «Прочный мир — на какой основе? Всеобъемлющая безопасность и равные условия для развития в XXI веке». Главные заявления президента — в материале «Радио 1».
Оппоненты России полагали, что нанесут нашей стране нокаутирующий удар, но этого не произошло, заявил глава государства в начале выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Он также поделился наблюдением, что в политике США и их союзников всё чаще заметен принцип «не доставайся же никому». Путин назвал это очень опасной формулой. Ни о какой гегемонии в новой системе мироустройства речи быть не может. Говоря о внешней политике страны, глава государства также заявил, что России нужен мир. Она никого не хочет учить и навязывать своё мировоззрение.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» был учреждён в 2004 году и получил своё название в честь озера Валдай, где прошла первая конференция.
На протяжении всего существования клуб собрал более 9 000 участников, среди которых — учёные, исследователи, политические и общественные деятели со всего мира.
В рамках форума рассматриваются вопросы в таких областях, как политология, экономика, история и международные отношения. С момента основания клуба президент России Владимир Путин регулярно обращается к его участникам с выступлениями.
Конференция нынешнего года нацелена на продвижение не западных концепций для решения глобальных проблем. В числе обсуждаемых тем были многополярность, глобальные альтернативы, включая БРИКС, развитие региона «Большая Евразия», а также перспективы возрождения дипломатии. На конференции выступили около 140 участников из 50 стран.
В 2022 году на Валдайском форуме, который прошел после начала специальной военной операции, Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом. На уточняющий вопрос о том, можно ли считать СВО гражданской войной, он ответил утвердительно.
В 2023 году президент подчеркнул, что намерен положить конец гегемонии США и Евросоюза. Он отметил, что в мире формируется более мощный блок стран, которые стремятся к своему суверенитету и интересам, но не в ущерб другим.
Прошлогоднее выступление Путина на «Валдае» было охарактеризовано как концептуальное и мировоззренческое и вошло в десятку лучших выступлений года.
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Оппоненты России полагали, что нанесут нашей стране нокаутирующий удар, но этого не произошло, заявил глава государства в начале выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Объём карательных мер, применяемых к России, не имеет аналогов в истории. Наши оппоненты предполагали, что нанесут нам сокрушительный, нокаутирующий удар, от которого страна уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода. Однако Россия нужна миру, и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны это изменить», — отметил Путин.По мнению президента, сейчас наступает момент истины. Прежнее устройство мира безвозвратно ушло.
«За форсирование нового мира развернулась непримиримая борьба. Это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе. От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе построить мироздание, которое позволит развиваться всем», – заявил глава российского государства.Он также вспомнил, как в 1990-е годы один из американских деятелей назвал Россию «тупым оружием в руках США».
«В середине или конце 90-х от одного из тогдашних политических деятелей США прозвучало: теперь мы будем относиться к России не как к побежденному противнику, а как к тупому инструменту в наших руках. Вот этим и руководствовались. Не хватило ни широты взгляда, ни общей культуры, ни политической культуры, понимания того, что происходит и не знания России», – отметил Путин.Российский лидер добавил, что конфликты значительно осложняют мировое развитие, однако не прерывают его. На месте разрушенных цепочек возникают другие, сохраняющие экономические и социальные связи.
Он также поделился наблюдением, что в политике США и их союзников всё чаще заметен принцип «не доставайся же никому». Путин назвал это очень опасной формулой. Ни о какой гегемонии в новой системе мироустройства речи быть не может. Говоря о внешней политике страны, глава государства также заявил, что России нужен мир. Она никого не хочет учить и навязывать своё мировоззрение.
«Давить на нас бесполезно, а договариваться мы всегда готовы», – сказал российский лидер, завершая выступление.
История клуба
Международный дискуссионный клуб «Валдай» был учреждён в 2004 году и получил своё название в честь озера Валдай, где прошла первая конференция.
На протяжении всего существования клуб собрал более 9 000 участников, среди которых — учёные, исследователи, политические и общественные деятели со всего мира.
В рамках форума рассматриваются вопросы в таких областях, как политология, экономика, история и международные отношения. С момента основания клуба президент России Владимир Путин регулярно обращается к его участникам с выступлениями.
Темы обсуждений на «Валдае» в 2024 году
Конференция нынешнего года нацелена на продвижение не западных концепций для решения глобальных проблем. В числе обсуждаемых тем были многополярность, глобальные альтернативы, включая БРИКС, развитие региона «Большая Евразия», а также перспективы возрождения дипломатии. На конференции выступили около 140 участников из 50 стран.
Заявления прошлых лет
В 2022 году на Валдайском форуме, который прошел после начала специальной военной операции, Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом. На уточняющий вопрос о том, можно ли считать СВО гражданской войной, он ответил утвердительно.
В 2023 году президент подчеркнул, что намерен положить конец гегемонии США и Евросоюза. Он отметил, что в мире формируется более мощный блок стран, которые стремятся к своему суверенитету и интересам, но не в ущерб другим.
Прошлогоднее выступление Путина на «Валдае» было охарактеризовано как концептуальное и мировоззренческое и вошло в десятку лучших выступлений года.
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Дарья Осипова