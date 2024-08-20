Финал чемпионата высоких технологий в Новгороде посетят представители 20 стран

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Представители всех регионов России и не менее 20 стран станут участниками церемонии открытия финала чемпионата высоких технологий, который будет проходить в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября, сообщает министерство просвещения РФ.
«Финал чемпионата проведут очно, площадкой мероприятия станет инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай», — отмечается в сообщении.В рамках чемпионата предусмотрены соревнования по двенадцати компетенциям для студентов колледжей и по четырём компетенциям для школьников от четырнадцати лет. В числе конкурсных направлений заявлена разработка виртуальных миров и мобильных игр, монтаж и обслуживание промышленных роботов, оптоэлектроника, разработка цифровых возможностей для бизнеса и пр.
Подробная информация о мероприятии размещена на официальном сайте чемпионата.
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