Палата представителей США одобрила продление финансирования правительства

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Палата представителей Конгресса США одобрила проект временных мер по расходам, чтобы предотвратить остановку работы правительства, сообщает New York Times.
Согласно материалам, одна часть государственных структур будет финансироваться до 8 марта, а другая – до 22 марта.
Предложение по бюджету поддержали 320 членов Палаты представителей, 99 выступили против. Отмечается, что позднее по проекту проголосуют сенаторы, после чего он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.
Ранее сообщалось, что Конгресс США достиг соглашения по вопросу финансирования правительства.
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«Мера по временным расходам дает Конгрессу неделю на то, чтобы завершить детали соглашения по одной половине государственных расходов, и еще три недели на переговоры и принятие – по второй», – говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Конгресс США достиг соглашения по вопросу финансирования правительства.
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Александр Климов