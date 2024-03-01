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Палата представителей США одобрила продление финансирования правительства

Палата представителей США одобрила краткосрочный бюджет во избежание шатдауна
01 марта 2024, 00:02
Фото: iStock/Mikhail Makarov

Фото: iStock/Mikhail Makarov

Палата представителей Конгресса США одобрила проект временных мер по расходам, чтобы предотвратить остановку работы правительства, сообщает New York Times.
Согласно материалам, одна часть государственных структур будет финансироваться до 8 марта, а другая – до 22 марта.

«Мера по временным расходам дает Конгрессу неделю на то, чтобы завершить детали соглашения по одной половине государственных расходов, и еще три недели на переговоры и принятие – по второй», – говорится в статье.


Предложение по бюджету поддержали 320 членов Палаты представителей, 99 выступили против. Отмечается, что позднее по проекту проголосуют сенаторы, после чего он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее сообщалось, что Конгресс США достиг соглашения по вопросу финансирования правительства.

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#финансирование
#конгресс сша
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#бюджет
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В Польше рассказали, когда закроют границу с Украиной для торговли
Туск: Польша закроет границу с Украиной, если требования Варшавы не услышат
29 февраля 2024, 21:20

Фото: iStock/ValleraTo

Польше придётся пойти на закрытие торговых границ с Украиной, если её требования не будут услышаны в Брюсселе и Киеве, с таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с протестующими фермерами.
«Мы говорили об этом с премьером (Украины) Шмыгалем, премьер Шмыгаль предполагал, что до момента решения на европейском уровне и во время двусторонних переговоров с Украиной Украина готова на закрытие границы, если речь идет о товарообороте», — сообщил Туск.

По его словам, подобное решение будет не самым удачным, однако, Польша не видит другого выхода из нынешнего положения.

Напомним, вспыхнувшие осенью 2023 года польские протесты достигли своего апогея в начале февраля 2024 года. Фермеры требуют прекратить ввозить в страну украинское зерно, поскольку его импорт негативно сказывается на польском сельском хозяйстве.

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#польша
#украина
#зерно
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В Евросоюзе никогда не было единства по вопросу Украины, заявил политолог Асафов
29 февраля 2024, 20:37

Фото: iStock/rarrarorro

В странах Евросоюза нет и никогда не было единства по вопросу Украины. Такое заявление в беседе с «Известиями» сделал политолог Александр Асафов.
Днём ранее издание Politico сообщало, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу конфликта на Украине начинают перерастать в открытую вражду. В Германии чиновники негодуют, поскольку Макрон, в отличие от Шольца, не принимает никаких конкретных решений, а лишь громко говорит об Украине.

Асафов подчеркнул, что в Евросоюзе никогда не было единства по серьёзным политическим вопросам, что наблюдается и в настоящее время в вопросе Украины. Поэтому все заявления Макрона – это лишь попытки повысить ставки.

Все инициативы французского президента не поддерживаются большинством, поэтому не имеют никакого продолжения и даже шанса на реализацию. Это связано с рисками, которые они влекут за собой, подчеркнул собеседник «Известий».

Политолог отметил, что политики демонстрируют свою враждебную позицию по отношению к Макрону, поскольку все его действия им не интересы.

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#евросоюз
#украина
#франция
#макрон
#политика
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Швеция остановила господдержку РПЦ, обвинив её в угрозе нацбезопасности
29 февраля 2024, 20:26

Фото: iStock/WDnet

Агентство поддержки религиозных общин Швеции сообщило, что прекратит господдержку Русской православной церкви (РПЦ) в связи с тем, что она якобы представляет угрозу безопасности страны.
По утверждениям агенства, РПЦ активно призывала поддерживать специальную военную операцию России на Украине. Также Швеция обвинила русскую церковь в сборе разведданных и осуществлении действий, угрожающих безопасности Швеции.

При этом, агенство никак не аргументировало свои слова и не привело доказательство того, что РПЦ действительно представляет такую глобальную угрозу безопасности Швеции.

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#швеция
#рпц
#безопасность
#поддержка
#запрет
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НАТО придётся воевать с Россией в случае поражения Украины, заявили в Пентагоне
29 февраля 2024, 20:11

Фото: iStock/icholakov

Странам НАТО придётся воевать с Россией в случае поражения Украины. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Он подчеркнул, что поражение Украины в нынешнем конфликте действительно может грозить эскалацией другого, более серьёзного – между Россией и НАТО.

Также Остин заявил, что российские войска активно продвигаются на фронте и добиваются успехов в своей спецоперации. Это даёт повод США встревожиться.

Западные страны всё чаще начали говорить о возможном конфликте России со странами НАТО. Они активно модернизируют свои армии, готовясь к нападению. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что Россия не представляет угрозы для государств, которые не угрожают ей.

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#сша
#украина
#россия
#конфликт
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В Армении заявили о попытках насильно включить её в союз России и Белоруссии
Спикер НС Армении Симонян: страну пытались насильно включить в СГ
29 февраля 2024, 19:28

Фото: iStock/irgit

Армению пытались насильно включить в Союзное государство, но эту операцию удалось сорвать. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Национального собрания страны Ален Симонян.
Он подчеркнул, что Ереван очень обеспокоен, откуда по нему будет нанесён удар. В настоящее время этот удар, направленный на разрушение суверенитета Армении, наносится властями Азербайджана.

По словам Симоняна, существует большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии. Однажды страну попытались насильно включить в его состав, но армянскому народу удалось сорвать этот план на досрочных парламентских выборах 2021 года.

Также политик прокомментировал распространившиеся слухи о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он подчеркнул, что окончательного решения власти Армении ещё не приняли, однако не исключено, что это может произойти в будущем.

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#армения
#россия
#белоруссия
#политика
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Байден подозревает китайские автомобили в шпионаже
Байден: китайские авто могут передавать данные о пользователях в Китай
29 февраля 2024, 19:14

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден распорядился провести расследование в отношение китайских автомобилей, которые, по его мнению, могут передавать данные американских пользователей в Китай. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
Байден отметил, что китайские автомобили имеют связь с телефонами, навигационными системами и критической инфраструктурой, поэтому могут передавать конфиденциальные данные о гражданах и инфраструктуре обратно в Китай.

Президент США также подчеркнул, что опасения вызваны отношениями между странами. Так, Китай вызывает озабоченность, поэтому необходимо не допустить подрыва американской национальной безопасности.

Поручение о проведении расследования Байден направил министру торговли США Джине Раймондо.

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#джозеф байден
#автомобили
#сша
#китай
#данные
#проверка
#расследование
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Россия ввела временный запрет на экспорт бензина
Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина до 31 августа
29 февраля 2024, 18:51

Фото: iStock/bizoo_n

В России на полгода введён временный запрет на экспорт бензина. Об этом правительство РФ сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что правительством были приняты соответствующие меры для того чтобы сохранить стабильную ситуацию на рынке топлива в период наиболее повышенного спроса. Он наблюдается во время весенних полевых работ, сезона отпусков и планового ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

Временный запрет на экспорт будет действовать с 1 марта по 31 августа.

Уточним, что запрет на экспорт не касается того топлива, которое поставляется в другие страны для оказания гумпомощи и личных целей. Также действие данной меры не распространяется на поставки в рамках международных правовых соглашений, в том числе и со странами ЕАЭС.

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#бензин
#россия
#экспорт
#запрет
#ограничения
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Путин ни разу не произнёс слово «санкции» в послании парламенту, указал Косачёв
Косачёв: Путин ни разу не произнёс слово «санкции» в своём послании
29 февраля 2024, 18:18

Фото: сайт Кремля

Самое важное из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию – это то, что в нём ни разу не прозвучало слово «санкции». Об этом в интервью RT сообщил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв.
По его словам, это означает, что Россия стремительно идёт вперёд по собственному пути. А политика западных стран, направленная на подавление государства, никак не влияет на Россию, тем более, с точки зрения собственных внутренних планов, подчеркнул собеседник RT.

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 февраля озвучил послание в Федеральному собранию в Гостином дворе. В ходе выступления глава государства затронут важные вопросы, такие как повышение зарплат госслужащим, социальную газификацию, развитие отечественной промышленности и другое.

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#владимир путин
#россия
#санкции
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Шольца обвинили в раскрытии данных разведки после слов о британцах на Украине
29 февраля 2024, 18:11

Фото: сайт Кремля

Канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили в том что он злоупотребил данными разведки, когда заявил о присутствии британский военных на Украине. Об этом пишет The Independent.
В статье приводится заявление Шольца о том, что Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, опасаясь риска прямого участия Берлина в конфликте. Тогда он намекнул на помощь Великобритании и Франции Украине.

«В понедельник он заявил, что немецкие солдаты не могут последовать примеру своих британских и французских союзников» — напоминает издание.

После этих слов экс-председатель комитета по обороне Палаты общин Великобритании заявил, что слова Шольца являются злоупотреблением разведданными. Он предположил, что Шольц сделал это намеренно для того, чтобы отвлечь внимание от нежелания Германии передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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#шольц
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