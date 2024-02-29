Конгресс США достиг соглашения по финансированию правительства

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Конгресс США достиг соглашения, которое позволяет избежать остановки работы правительства, сообщает Politico.
Ключевые республиканские и демократические законодатели согласились продлить работу многих правительственных учреждений до 8 марта и позволить некоторым структурам получать финансирование до 22 марта.
Как передает Politico, спикер Палаты представителей Майк Джонсон играет ключевую роль, и обе палаты должны проголосовать быстро, чтобы избежать остановки работы правительства.
Остановка может наступить в США 2 марта и не позволить руководству принять бюджет на текущий финансовый год. Членам Палаты представителей уже трижды приходилось принимать законы о временном финансировании государственных учреждений и программ.
В то же время президент Джо Байден должен представить свое предложение по бюджету на 2025 год 11 марта.
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Как передает Politico, спикер Палаты представителей Майк Джонсон играет ключевую роль, и обе палаты должны проголосовать быстро, чтобы избежать остановки работы правительства.
В то же время президент Джо Байден должен представить свое предложение по бюджету на 2025 год 11 марта.
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Александр Климов