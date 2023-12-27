Парламент Абхазии утвердил соглашение о передаче РФ госдачи в Пицунде

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Депутаты абхазского парламента провели внеочередное заседание, где ратифицировали соглашение о передаче РФ госдачи в Пицунде. Об этом сообщает агентство Sputnik Абхазия.
При этом в пресс-службе президента республики также сообщили, что глава Абхазии Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.
Напомним, Москва арендует госдачу в Пицунде согласно соглашению, которое было подписано между руководствами стран 14 сентября 1995 года. Территория ее составляет более 180 гектаров. В январе 2022 года было подписано новое соглашение о передаче в собственность Москве данного объекта и порядке его использования.
Однако оппозиция выступила против такого документа, объясняя это тем, что в нем есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.
Ранее стало известно, что в Абхазии оппозиция устроила митинг против передачи госдачи в Пицунде в собственность Российской Федерации. Ратификация была необходима для устранения в соглашении технической ошибки. Документ гласит, что России планируется безвозмездно отдать имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», включая земельный участок площадью 180 га.
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Напомним, Москва арендует госдачу в Пицунде согласно соглашению, которое было подписано между руководствами стран 14 сентября 1995 года. Территория ее составляет более 180 гектаров. В январе 2022 года было подписано новое соглашение о передаче в собственность Москве данного объекта и порядке его использования.
Ранее стало известно, что в Абхазии оппозиция устроила митинг против передачи госдачи в Пицунде в собственность Российской Федерации. Ратификация была необходима для устранения в соглашении технической ошибки. Документ гласит, что России планируется безвозмездно отдать имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», включая земельный участок площадью 180 га.
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Элина Позднякова