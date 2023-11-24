Пашинян заявил, что считает Абхазию и Южную Осетию территориями Грузии

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии.
«Я в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что мы полноценно и однозначно поддерживаем единство и государственность Грузии», - прокомментировал ситуацию Пашинян.
Так армянский премьер ответил на вопрос о принадлежности территорий Абхазии и Южной Осетии. Он также подчеркнул, что Армения поддерживает суверенитет, демократию и независимость Грузии.
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