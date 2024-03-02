Парламент Великобритании начал расследование эффективности санкций против России

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News 1 марта озвучил своих потенциальных кандидатов в вице-президенты США. Как сообщают журналисты, он рассматривает на этот пост техасского губернатора Грэга Эббота и сенатора от Южной Каролины Тима Скотта.