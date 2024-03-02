Парламент Великобритании начал расследование эффективности санкций против России

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Парламент Великобритании проводит расследование, посвященное вопросу эффективности санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении на сайте британского законодательного органа, которое цитирует издание The Times.
«Комитет казначейства (парламента) начинает новое расследование, посвященное тому, имеет ли программа экономических санкций Британии желаемый эффект», — говорится в заявлении.Отмечается, что комитет рассмотрит работу управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), а также попытается оценить возможность конфискации замороженных российских активов.
По словам министра иностранных дел королевства Джеймса Клеверли, Британия будет продолжать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока Москва не направит средства Киеву для восстановления страны. С начала спецоперации в санкционном списке королевства оказались более 1,5 тысяч россиян.
Российская экономика продолжает укрепляться, несмотря на ввод всё новых и новых антироссийских западных санкций, с таким заявлением выступил ранее министр финансов Антон Силуанов в интервью для «РИА Новости». Глава Минфина напомнил, что несмотря на ввод всё новых ограничений с Запада, российская экономика демонстрирует неплохие показатели, а реальные доходы россиян продолжают расти.
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Артем Путинцев