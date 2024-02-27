Силуанов: Экономика РФ выросла, несмотря на западные санкции

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Российская экономика продолжает укрепляться, несмотря на ввод всё новых и новых антироссийских западных санкций, с таким заявлением выступил министр финансов Антон Силуанов в интервью для «РИА Новости».
«Мы не один год живём с санкциями, уж сколько пакетов вводилось, тем не менее, главное нам проводить свою собственную политику, ответственную бюджетную, макроэкономическую политику, что мы, собственно, и делаем», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Силуанов.
Глава Минфина напомнил, что несмотря на ввод всё новых ограничений с Запада, российская экономика демонстрирует неплохие показатели, а реальные доходы россиян продолжают расти.
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