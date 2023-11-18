Пашинян считает, что Азербайджан готовится к новым военным действиям

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал подозрительным то, что на официальном уровне республику называют Западным Азербайджаном.
Некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что идёт подготовка к новым боевым действиям против Армении. Так считает Пашинян, пишет ТАСС. Об этом он сказал на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.
По его словам, создаётся впечатление, что ведётся подготовка к развязыванию новой войны.
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«Крайне подозрительно выглядит то, что на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном. Этому учат в школах и университетах»,-заявил Пашинян.
«Это является одним из главных препятствий на пути продвижения мирной повестки», - сказал Никол Пашинян.Читайте также:
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Мария Фирсова