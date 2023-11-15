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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван сейчас ищет новых партнеров, которые смогут поставлять им оружие. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут, в том числе по объективным причинам, продавать нам оружие и боеприпасы», — заявил Пашинян.Он объяснил, что страна не собирается выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Отсутствие Ирина на мероприятиях ОДКБ он объясним «разными причинам».
В то время как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о том, что Пашинян не приедет на саммит. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак