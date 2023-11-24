Пашинян заявил, что Ереван готов обменяться пленными с Баку

Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обменять осуждённых на пленных с Баку.
Осуждённых в Армении граждан азербайджана готовы обменять на армянских пленных по принципу «всех на всех», подчеркнул Пашинян.
Напомним, вчера в Минске завершился саммит Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В настоящий момент в состав организации входят шесть стран: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Киргизия и Казахстан. При этом, представители Армении на саммите так и не появились.
В то же время, замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил, что страна не планирует выходить из ОДКБ. Он также отметил, что Армения не обсуждает вопрос о выводе контингента российских военных из страны.
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Напомним, вчера в Минске завершился саммит Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В настоящий момент в состав организации входят шесть стран: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Киргизия и Казахстан. При этом, представители Армении на саммите так и не появились.
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Евгения Парфентьева