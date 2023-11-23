В Ереване опровергли желание Армении выйти из ОДКБ

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Заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил, что в настоящее время страна не рассматривает вопрос о выходе из ОДКБ, приводит его слова издание РИА Новости.
По его словам, на повестке также не стоит вопрос о выводе из Армении российской военной базы.
Прежде премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения не готовит почву для выхода из соглашения. Однако весной текущего года Пашинян неоднократно критиковал организацию и говорил о том, что Армения выйдет из ОДКБ, как только посчитает ее «недееспособной».
Тем временем в Минске стартовал саммит, в котором приняли участие лидеры стран ОДКБ, однако Никол Пашинян на мероприятие не прибыл. Ранее он сообщал, что участвовать в саммитах объединения не намерен.
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Прежде премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения не готовит почву для выхода из соглашения. Однако весной текущего года Пашинян неоднократно критиковал организацию и говорил о том, что Армения выйдет из ОДКБ, как только посчитает ее «недееспособной».
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Анастасия Крестьянова