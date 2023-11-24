Пашинян заявил, что считает Россию дружественной страной

Фото: сайт Кремля
Армения всегда считала Россию дружественной страной, такое мнение сохраняется и сейчас. Об этом сообщил премьер-министр государства Никол Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.
Он отметил, что в настоящее время имеется ряд проблем, но они будут решаться логичным и мирным путём.
По словам Пашиняна, Армения рассчитывает на выстраивание дальнейших отношений в двустороннем уважении интересов и независимости.
Ранее, в ходе того же прямого эфира Пашинян обвинил Россию в якобы затягивании поставок вооружения. Отмечается, что Армения неоднократно выдвигала подобные обвинения в сторону РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам Пашиняна, Армения рассчитывает на выстраивание дальнейших отношений в двустороннем уважении интересов и независимости.
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Анастасия Чинкова