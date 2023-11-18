Пашинян заявил, что шаги Баку выглядят как подготовка к новым военным действиям

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Премьер-министр Армении назвал подозрительным то, что на официальном уровне республику стали называть Западным Азербайджаном.
Некоторые шаги Азербайджана показывают, что он собирается начать новые боевые действияе против Армении. Так считает армянский премьер-министр Никол Пашинян. Об этом он сообщил на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.
По его словам, в Азербайджане Республику Армения на официальном уровне стали называть Западным Азербайджаном. Он отметил, что об это уде стали говорить в учебных учреждениях.
Армянский премьер-министр предположил, что такие действия намекают на подготовку к развязыванию новой войны и агрессии против Армении.
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По его словам, в Азербайджане Республику Армения на официальном уровне стали называть Западным Азербайджаном. Он отметил, что об это уде стали говорить в учебных учреждениях.
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Дана Игумнова