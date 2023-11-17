Песков: Время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что военное время требует цензуры.
«Да, сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти», - сказал Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».Также Песков подчеркнул, что в военное время должна действовать определенные цензура. Но Песков не смог ответить на вопрос, где проходит грань между критикой и дискредитацией ВС РФ.
«Где грань? Я не могу ответить на этот вопрос. Она очень тонкая. И поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается СВО, я бы посоветовал 10 раз подумать», - предупредил Дмитрий Песков.Также пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что покинувшие страну россияне, нелестно высказывавшиеся о РФ, финансировавшие ВСУ, не смогут вернуться на родину, в том числе и из-за тех законов, которые будут действовать в отношении них.
Также Песков рассказал о многолетнем проживании дочери Елизаветы во Франции, Песков сообщил, что у девушки всегда была наполненная трудностями и преградами жизнь и нелёгкая учёба.
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