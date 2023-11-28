Патриарх Кирилл раскрыл отношение России к единой идеологии

Фото: сайт Кремля
России не нужна единая идеология, поскольку у неё уже есть единая идея ценности. Об этом в ходе Всемирного русского народного Собора сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ранее в ходе заседания президент страны Владимир Путин подчеркнул, что Россия стала намного сильнее. По его словам, этого удалось добиться благодаря сплочённости народа, который начал возвращаться к истинным ценностям и уходить от принесённого в Россию извне. Также, по словам главы государства, укрепить страну помогло возвращение в её состав исторических территорий.
Читайте также:
Патриарх Кирилл: Называть себя русскими могут только православные люди
Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить склонять женщин к аборту
Патриарх Кирилл: Моего отца сослали на Колыму за слово «Бог» с заглавной буквы
Анастасия Чинкова