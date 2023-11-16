Патрушев раскрыл сумму ущерба, нанесенного Центральной России от обстрелов ВСУ

Фото: kremlin.ru
С начала 2023 года ущерб от обстрелов Вооруженными силами Украины Центральной России превысил семь миллиардов рублей, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По словам Патрушева, только за 2023 год ВСУ обстреляли Белгородскую, Брянскую и Курскую области более восьми тысяч раз. При этом, материальный ущерб от обстрелов, вызванный разрушениями повреждением инфраструктуры, уже превысил семь миллиардов рублей.
Патрушев также заявил, что на фоне этой статистики необходимо как можно скорее завершить оснащение оборонных объектов техникой бля борьбы с беспилотниками.
Читайте также:
ВСУ впервые атаковали территорию РФ испанскими БПЛА Columba
МО: Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью и три над Черным морем
Беспилотник попытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области
«В регионах округа совершено 128 терактов, большая часть из которых - с использованием беспилотных летательных аппаратов. Предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов», - прокомментировал ситуацию секретарь Совбеза.
Читайте также:
ВСУ впервые атаковали территорию РФ испанскими БПЛА Columba
МО: Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью и три над Черным морем
Беспилотник попытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области
Евгения Парфентьева