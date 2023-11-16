МО: Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью и три над Черным морем

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Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью и еще три над Черным морем, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Ночью 16 ноября т.г. пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в Минобороны.
В ведомстве также отметили, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Брянской областью и перехватили ещё три над Чёрным морем.
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Евгения Парфентьева