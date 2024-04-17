Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российских миротворцев начали выводить из Нагорного Карабаха. Об этом Песков сообщил журналистам.
«Да, это действительно так», — сказал представитель Кремля.
О том, что российские миротворцы начали покидать пункты размещения, ранее сообщили азербайджанские средства массовой информации.
Ранее глава российского государства Владимир Путин сообщал, что формально российские миротворцы останутся в Карабахе до 2025 года. Президент подчеркнул, что данный вопрос будет решён в процессе переговоров.
Напомним, российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, которые было подписано в ноябре 2020 года.
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