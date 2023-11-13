Песков прокомментировал заявление Шольца о готовности к диалогу с Путиным

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Президент России Владимир Путин всегда заявлял о готовности к диалогу с западными коллегами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков, комментируя заявление немецкого политика, отметил, что Путин никогда не отказывался от контактов, тем более на высшем уровне. Однако президент предпочитает проводить переговоры не просто для осуществления процесса, а именно для получения конкретного результата, добавил его пресс-секретарь.
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