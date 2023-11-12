Германия значительно увеличит военную помощь Киеву

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Власти Германии выразили намерение удвоить финансовую помощь Украине в 2024 году, передает агентство Bloomberg.
Планируется, что сумма помощи составит восемь миллиардов евро (примерно 8,6 миллиардов долларов).
Источники издания сообщили, что правящая коалиция под предводительством канцлера ФРГ Олафа Шольца согласилась на удвоение немецкой военной поддержки Украины в 2024 году.
По их данным, бюджетный комитет бундестага планирует одобрить выделение дополнительных средств для Киева на следующей неделе. Также отмечается, что Германия намерена приобрести для Украины истребители F-35, систему противоракетной обороны Arrow, а также вертолеты Chinook.
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Bild: Германия намерена удвоить военную помощь Украине
Источники издания сообщили, что правящая коалиция под предводительством канцлера ФРГ Олафа Шольца согласилась на удвоение немецкой военной поддержки Украины в 2024 году.
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Bild: Германия намерена удвоить военную помощь Украине
Артем Кузьмин