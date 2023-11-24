Песков раскрыл, ожидается ли железный занавес между Россией и Западом

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что закрытие пограничных пунктов с Финляндией и планы Норвегии не приведут к железному занавесу.
Песков в беседе с журналистами заявил, что о железном занавесе говорить ещё рано, однако напряжение со стороны соседних государств наблюдается. Он также надеется, «что до этого не дойдёт».
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Анастасия Чинкова