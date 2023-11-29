Песков раскрыл возможность встреч Путина и Пашиняна

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В настоящее время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не планируются, однако они могут состояться, если Пашинян прибудет в Санкт-Петербург на встречу СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Однако пресс-секретарь главы государства добавил, что контакт Путина и Пашиняна может произойти ещё до саммита в Петербурге, если лидеры государств увидят в этом необходимость. То есть, вероятность встречи зависит от их собственного решения.
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Анастасия Чинкова