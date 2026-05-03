Песков рассказал о планах Путина на 9 Мая

03 мая 2026, 12:27

Песков: 9 Мая у Путина будет напряженный день с двусторонними встречами

9 Мая президент России Владимир Путин проведет ряд встреч. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с обозревателем ВГТРК Павлом Зарубиным.





Представитель Кремля отметил, что в День Победы президент выступит с речью. По его словам, выступление Путина на параде на Красной площади является долгожданным для всего мира.

«[9 мая] будет напряженный рабочий день. Будут двусторонние встречи с гостями, которые будут с нами», — обозначил Песков.