Минобороны рассказало о формате парада в Москве в честь Дня Победы

29 апреля 2026, 00:31

Фото: iStock/Alex_str

Военный парад 9 мая в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт на Красной площади в Москве, однако колонну военной техники из мероприятия в этом году исключили. Об этом сообщили в официальном канале Минобороны РФ на платформе MAX.





Отмечается, что в составе пешей колонны в параде пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил России. Во время трансляции можно будет увидеть работу военнослужащих в зоне спецоперации, на боевом дежурстве и службе, включая расчёты на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-Морского Флота.





«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участие в военном параде не будут», — подчеркнули в пресс-службе Минобороны.