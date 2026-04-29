Минобороны рассказало о формате парада в Москве в честь Дня Победы
Военный парад 9 мая в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт на Красной площади в Москве, однако колонну военной техники из мероприятия в этом году исключили. Об этом сообщили в официальном канале Минобороны РФ на платформе MAX.
Отмечается, что в составе пешей колонны в параде пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил России. Во время трансляции можно будет увидеть работу военнослужащих в зоне спецоперации, на боевом дежурстве и службе, включая расчёты на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-Морского Флота.
«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участие в военном параде не будут», — подчеркнули в пресс-службе Минобороны.Авиационная часть мероприятия включит пролёт самолётов российских пилотажных групп над Красной Площадью. Под конец парада лётчики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага РФ.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Берлине, вероятно, снова введут запрет на демонстрацию российской и советской символики 8 и 9 мая. В прошлом году под ограничения также попали марши и парады на мемориалах в столице Германии, посвященных Дню Победы.