Песков рассказал о сроках визита Путина в Турцию

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит главы российского государства Владимира Путина в Турцию может состояться до выборов президента России. Об этом Песков сообщил в беседе с Life.ru.
Официальный представитель Кремля отметил, что идет подготовка к визиту. По словам Пескова, российская сторона рассчитывает на то, что поездка состоится «в обозримом будущем».
При этом в Администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что надеются на визит президента РФ Владимира Путина сразу после выборов в обоих государствах.
Ранее сообщалось, что визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию перенесен на более поздний срок. Причиной этому стали «график выборов в двух странах и занятость». Визит российского лидера должен был состояться 12 февраля.
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При этом в Администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что надеются на визит президента РФ Владимира Путина сразу после выборов в обоих государствах.
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Екатерина Коршунова