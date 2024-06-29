Песков рассказал об адаптации собак, подаренных Путину в КНДР

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал новые подробности о собаках, которые лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил главе российского государства Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, собаки редкой породы пхунсан, которые Ким Чен Ын подарил Путину, уже адаптируются в столице. До этого Песков заявлял, что собакам еще предстоит дать клички.
Ранее сообщалось, что Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Орден вручил лично Ким Чен Ын.
Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры государств подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.
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Ранее сообщалось, что Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Орден вручил лично Ким Чен Ын.
Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры государств подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.
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Екатерина Коршунова