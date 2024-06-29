Лавров рассказал, какое будущее ждет Евросоюз в новом мире

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ хочет только одного, — чтобы со стороны стран Запада не исходило угроз. Об этом Лавров сообщил на «Примаковских чтениях», передает РИА Новости.
Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу с недружественными государствами при одном условии — отсутствие угроз в сторону РФ. Если данное условие проигнорируют, Европейский союз может оказаться на обочине мирового развития.
По словам министра, Евросоюз может стать одним из центров формирующегося многополярного мира, если одумается. Лавров призвал к реформированию ООН. Он отметил, что нужно поменять баланс сил от преобладания Запада к вовлечению представителей Африки, Азии, Латинской Америки.
Примечательно, что локомотивом новой интеграции может стать БРИКС.
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По словам министра, Евросоюз может стать одним из центров формирующегося многополярного мира, если одумается. Лавров призвал к реформированию ООН. Он отметил, что нужно поменять баланс сил от преобладания Запада к вовлечению представителей Африки, Азии, Латинской Америки.
Примечательно, что локомотивом новой интеграции может стать БРИКС.
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Екатерина Коршунова