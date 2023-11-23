Песков: Истеричные заявления о «российской угрозе» не красят руководство Чехии

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России не согласился с утверждением, что Россия представляет некую угрозу для стран, входящих в Европейский союз. Он отметил, что дело обстоит ровно наоборот.
Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал высказывания президента Чехии Петера Павела, который ранее заявил, что не только Чехия, но и все страны, входящие в НАТО, рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе.
Он также добавил, что Европа в настоящее время действует по указке США, практически управляется из-за океана. Следуя в кильватере традиционно агрессивной политики Вашингтона, скорее Европа представляет угрозу для России, а не наоборот, заключил Дмитрий Песков.
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«Эти и подобные им истеричные заявления мы слышим из Праги вот уже несколько лет. Они совсем не красят чешское руководство. Такие уж у них политики сейчас у власти», — с сожалением констатировал Песков.
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Александр Бойцов